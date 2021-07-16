Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов в помощники Курбану Бердыеву в сборной России является Сергей Игнашевич.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Бердыев вылетел в Москву на переговоры с руководством с РФС. Он является одним из основных кандидатов. При этом указано, что кандидатуры Йоахима Лева и Андре Виллаша-Боаша не рассматривались, хотя в прессе о них сообщалось.

До этого пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Россияне заняли последне место в группе на Евро-2020 и не вышли в плей-офф.