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Игнашевич — один из кандидатов на должность помощника Бердыева

20:20
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов в помощники Курбану Бердыеву в сборной России является Сергей Игнашевич.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Бердыев вылетел в Москву на переговоры с руководством с РФС. Он является одним из основных кандидатов. При этом указано, что кандидатуры Йоахима Лева и Андре Виллаша-Боаша не рассматривались, хотя в прессе о них сообщалось.

До этого пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Россияне заняли последне место в группе на Евро-2020 и не вышли в плей-офф.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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