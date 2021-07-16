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Бердыев отправился в Москву на встречу с руководством РФС

20:11
Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев сейчас вылетает из Казахстана в Москву на встречу с руководством РФС, сообщает 17 июля Telegram-канал «Мутко против». Он обсудит возможное назначение главным тренером сбороной России.

По словам источника в футбольном союзе, с тренером пока были только короткие телефонные переговоры, но первая встреча состоится уже в ближайшие дни. На данный момент Бердыев один из основных кандидатов.

При этом ни с Андре Виллашем Боашем, ни с Йоахимом Левом переговоры даже не велись и их кандидатуры не рассматривались. Ранее пост главного тренера сборной покинул Станислав Черчесов.

Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов в помощники является Сергей Игнашевич.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости