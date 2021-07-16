Федун предложил исполкому РФС кандидатуру Тедеско на пост главного тренера сборной России
21:30
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обращался к исполнительному комитету Российского футбольного союза (РФС) с предложением рассмотреть Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.
«Я предложил кандидатуру Тедеско. Считаю, это был бы хороший вариант для сборной России», — цитирует Федуна ТАСС.
В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера «Спартака» в конце сезона в связи с окончанием контракта.
Красно-белые заняли второе место в завершившемся первенстве Тинькофф РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах, и получили право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
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