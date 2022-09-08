Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о желании выступать за сборную России

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о желании играть за сборную России.

Голкипер попал в расширенный состав национальной команды на товарищеский матч против сборной Киргизии.

«Любой нормальный футболист хочет попасть в сборную, несмотря на ситуацию, которая сейчас сложилась. Каждый играет и тренируется, чтобы выступать за свою страну», — приводит слова Ломаева Metaratings.ru.

Вратарь отметил важность проведения товарищеских матчей.

«Конечно, важно, чтобы сборная собиралась, сыгрывалась, игроки понимали требования тренерского штаба», — добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке и с Ираном на выезде в ноябре.