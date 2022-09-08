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Сегодня, 13:08

Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о желании выступать за сборную России

Мария Гусева
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о желании играть за сборную России.

Голкипер попал в расширенный состав национальной команды на товарищеский матч против сборной Киргизии.

«Любой нормальный футболист хочет попасть в сборную, несмотря на ситуацию, которая сейчас сложилась. Каждый играет и тренируется, чтобы выступать за свою страну», — приводит слова Ломаева Metaratings.ru.

Вратарь отметил важность проведения товарищеских матчей.

«Конечно, важно, чтобы сборная собиралась, сыгрывалась, игроки понимали требования тренерского штаба», — добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке и с Ираном на выезде в ноябре.

Источник: https://metaratings.ru/news/lomaev-lyuboy-normalnyy-futbolist-igraet-i-treniruetsya-chtoby-vystupat-za-svoyu-stranu-1355952/
Футбол
Сборная России по футболу
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