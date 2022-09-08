В УЕФА рассказали о ситуации с допуском сборной России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос о ситуации с допуском сборной России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

«Решение по этому вопросу еще не принято», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

В феврале сборную России отстранили от участия в официальных международных соревнованиях на неопределенный срок. В мае УЕФА не допустил российскую команду до участия в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится в Франкфурте-на-Майне 9 октября 2022 года. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии, в финальной части чемпионата примут участие 24 сборные.