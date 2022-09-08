Первый тренер Дзюбы согласился с решеним не вызывать нападающего в сборную России

Первый тренер нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы Александр Шупляков отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать футболиста в команду.

«Я согласен с решением Карпина не вызывать Артема. Он правильно посчитал, что россиянам из других чемпионатов будет неудобно выезжать. Смысл им на то, чтобы поучаствовать в одном товарищеском матче тратить двое-трое суток на перелет? Невызов Артема — это не продолжение конфликта. Недопонимания у Дзюбы и Карпина были раньше, но они же профессионалы и все давно решили», — цитирует Sport24 Шуплякова.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии. Дзюба не попал в список из 35 футболистов. Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.

34-летний Дзюба заключил с «Аданой Демирспор» соглашение по схеме «1+1». 22 августа форвард провел дебютный матч против «Фенербахче» (2:4) и забил свой первый гол.

В последний раз Дзюба играл за сборную России 21 июня 2021 года — тогда российская команда проиграла Дании (1:4) на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.