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7 сентября, 12:50

Карпин: «Сыграть с командой Медиалиги? Да, почему нет»

Карпин не исключил, что сборная России может сыграть с командой Медиалиги
Владимир Пушкарев
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Артем Бухаев
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, рассматривала ли национальная команда вариант с проведением матчей против клубов или команд блогеров.

— Рассматривали ли вы вариант сыграть против клубов? Против команд блогеров?

— Мы рассматривали разные варианты. Была идея сыграть выставочный матч против клуба. Я предложил ради шутки сыграть с «Ростовом». С одной скамейки руководил бы двумя командами. Был вариант сделать две сборные — смешать игроков. Была идея сыграть матч «Звезды РПЛ против сборной России». Мы все это проговаривали. Слава богу, нашли соперников. Пока все эти идеи на паузе. Сыграть с командой Медиалиги? Да, почему нет. Интересный проект, поднимает интерес к футболу. Вы их называете командой блогеров, хотя это не так, там все футболисты. Им просто выгоднее играть в Медиалиге.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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