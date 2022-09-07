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7 сентября, 12:45

Карпин: «Контракт? После ноябрьских матчей будем разговаривать»

Карпин рассказал о своем контракте со сборной России
Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем контракте и тренерском штабе национальной команды.

— У вас контракт до конца 2022 года. Как развивается ситуация? Предложен ли вам контракт?

— Никаких разговоров по этому поводу нет. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. После ноябрьских матчей будем разговаривать. Сейчас не тот момент, чтобы думать про декабрь и январь. Много других забот. Мы работаем, не простаиваем. Если это будет выгодно РФС, не вижу никаких проблем продолжать работать так дальше. Но тут не все зависит от меня.

— Изменится ли тренерский штаб сборной России?

— Писарев уже вернулся к работе. Он работает. Никифоров остается в тренерском штабе. У нас получится еще один помощник главного тренера.

53-летний специалист совмещает работу в национальной команде с работой в «Ростове».

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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