Джикия: «Приятно, что нас вызывают в сборную России, шесть человек из «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

— Приятно, что нас всех вызывают в сборную, шесть человек из «Спартака». Понятно, что это расширенный список. Но приятно, что Валерий Георгиевич обращает внимание на ребят. Вызов в сборную — честь.

— Вам скоро 30. А у Валерия Георгиевича тенденция не вызывать игроков старше 30. У вас был разговор на этот счет с Карпиным?

— 22 ноября спросите. У меня 21 ноября день рождения. Что нам обсуждать? Я же не разваливаюсь. Это самый расцвет для центрального защитника. Я хочу играть, хочу ездить. Подтверждаю факт того, что игры сборной нужны. Буду готов ездить в команду после 30 лет.

— Как вам сборная Катара?

— Я отлично оцениваю всех соперников. С уважением отношусь. Будем разбирать их сильные и слабые стороны.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.