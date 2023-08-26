Гаджиев считает, что защитники сборной России в «Спартаке» плохо организованы

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о попадании четырех защитников «Спартака» в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Сейчас пропускают многие команды — не очень хорошо играют в обороне. Если взять «Спартак», то мы видим, что у них чуть ли не вся линия обороны попала в расширенный состав сборной России. А «Спартак» у нас рекордсмен по пропущенным голам, если взять Кубок и чемпионат — пропускает больше двух в среднем за игру. Но его игроков приглашают в сборную. Это говорит о том, что там не очень организована игра в обороне. Защитники уровня сборной и так много пропускают», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаджиева.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.