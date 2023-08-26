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Сегодня, 23:42

Глебов — о предстоящем матче сборной России против Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Даниил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Ростова» и полузащитник сборной России Данил Глебов в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Катара.

«Некоторые эксперты говорят: «Зачем нам играть с худшей командой чемпионата мира?». Надо еще попасть в сборную. Что касается Катара, то, может быть, никто не соглашается, а они согласились. Сыграть бы хоть с кем-то», — сказал Глебов «СЭ».

Сборная России встретится с Катаром 12 сентября в Дохе.

Данил Глебов
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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