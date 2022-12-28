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Геннадий Орлов: «Все-таки лучше оставаться в Европе. Переход в Азию — слом всей системы»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы — европейцы. События могут поменяться в один миг. Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски. Потому что переход в Азию — слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему. Но с другой стороны — играть же надо. Может, стоит пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы», — цитирует Орлова Sport24.

Во вторник, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-orlov-o-perekhode-v-aziatskuyu-konfederatsiyu-my-yevropeytsy-perekhod-v-aziyu-slom-vsey-sistemy
Футбол
РФС
Геннадий Орлов
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