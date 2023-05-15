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Газзаев — о возможном матче с Камеруном: «Сборная России должна существовать»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возможном товарищеском матче национальной команды с Камеруном.

«РФС делает все, чтобы находить соперников для товарищеских матчей. Считаю, что сборная России должна существовать, жить и готовиться. Мы не всегда будем находиться в изоляции. Нужно находить больше спарринг-партнеров, с кем можно было проводить матчи. Камерун — это участник последнего чемпионата мира. Это хороший соперник для нас», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России 15 июня может сыграть в Москве товарищеский матч против сборной Камеруна.

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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