Россия может сыграть с Камеруном в Москве 15 июня

По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщал о ведущихся переговорах о возможных товарищеских матчах с федерациями азиатских и африканских стран.

Сборная России играла с командой Камеруна дважды. Матч на чемпионате мира 1994 года завершился победой со счетом 6:1. В 2011 году в Зальцбурге команды сыграли со счетом 0:0 в товарищеской встрече. Еще один матч с камерунцами провела сборная СССР: на ЧМ-1990 советские футболисты победили со счетом 4:0.