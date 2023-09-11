Гаджиев считает, что Джикия заслуживает вызова в национальную команду России

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия был вызван в национальную команду.

«Георгий по-прежнему является сильным защитником. Турнирное положение «Спартака» и игра его обороны не может не вызывать вопрос о том, кто заслуживает или не заслуживает вызова в сборную. Индивидуально каждый из приглашенных игроков красно-белых способен играть лучше. Вина действий защиты частично на тренерском штабе Абаскаля, который не может наладить игру. Если Карпин вызывает всех этих футболистов, значит, верит в них», — заявил Гаджиев RT.

Ранее стало известно, что Джикия вошел в список 25 игроков, которые отправились на товарищеский матч с Катаром. Игра пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.