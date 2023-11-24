Гаджиев объяснил важность включения матча России и Кубы в Книгу рекордов

Российский тренер и член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев отреагировал на включение товарищеского матча российской сборной против Кубы в Книгу рекордов России из-за количества игроков, забивших в этой встрече.

«Зависит от того, с какой стороны это оценивать, можно разную оценку этому давать. Безусловно, необходимо учитывать то время, в которое мы живем. Если, например, говорить о внесении в Книгу рекордов России, то главное в этом достижении — отношение любителей футбола, болельщиков, которые пришли на стадион, пели российский гимн, размахивали национальными флагами. Игра — это ведь не только спортивный результат, но и другие сопутствующие моменты, которые не могут игнорироваться. Поэтому можно считать, что в данных условиях, в которых мы находимся, это важное достижение нашего футбола. И в этом смысле мне, например, кажется, что эта игра — безусловный наш плюс, в том числе по тому отношению, которое проявляли на поле наши игроки», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

По мнению специалиста, уровень мотивации игроков сборной России в матче против Кубы был выше, чем в предыдущих товарищеских играх.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды.