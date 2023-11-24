Игнатьев заявил, что каждый гол игроков сборной России в ворота Кубы является успехом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о результативности товарищеского матча россиян против национальной команды Кубы.

«Конечно, следует отметить каждого в отдельности, это действительно успех. Каждый игрок всегда стремится как-то выделиться. В спорте, в частности в футболе, это гол, забитый в чужие ворота. Умение забивать похвально, поэтому, наверное, стоит отметить, что ребята стремились, хотели забить — и смогли это сделать. Гол в чужие ворота — и есть тот самый цимес, ради которого люди играют, болельщики приходят на трибуны и поддерживают тех ребят, которые забивают голы», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеской встрече со счетом 8:0. Матч войдет в Книгу рекордов России как игра, в которой отличились голами максимальное количество футболистов.