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Игнатьев заявил, что каждый гол игроков сборной России в ворота Кубы является успехом

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о результативности товарищеского матча россиян против национальной команды Кубы.

«Конечно, следует отметить каждого в отдельности, это действительно успех. Каждый игрок всегда стремится как-то выделиться. В спорте, в частности в футболе, это гол, забитый в чужие ворота. Умение забивать похвально, поэтому, наверное, стоит отметить, что ребята стремились, хотели забить — и смогли это сделать. Гол в чужие ворота — и есть тот самый цимес, ради которого люди играют, болельщики приходят на трибуны и поддерживают тех ребят, которые забивают голы», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеской встрече со счетом 8:0. Матч войдет в Книгу рекордов России как игра, в которой отличились голами максимальное количество футболистов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/24/21781867.shtml
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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