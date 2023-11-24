Жирков: «На мою позицию в сборной полно игроков, но нет качественных игр»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о позиции левого полузащитника в национальной команде.

«Есть полно других игроков, которые могут закрыть эту позицию. Сейчас у сборной нет отборочных матчей и качественных игр, чтобы показать — в России есть футболисты. Надеюсь, в скором времени нашу сборную вернут в международные турниры, и тогда будут футболисты на все позиции», — цитирует Жиркова Sport24.

40-летний Жирков провел за сборную России 104 матча, забил 2 гола. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии.