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10 марта, 17:28

Футболка сборной России от Jogel будет стоить 5990 рублей

Алина Савинова
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Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян назвал стоимость официальной футболки сборной России.

10 марта Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму национальной команды в рамках выставки-форум «Россия» на ВДНХ.

«12 марта в магазинах российской сети Lamoda Sport, в том числе, онлайн, можно будет приобрести официальную футболку сборной России. Стоимость — 5990 рублей. Надеемся, что болельщики оценят такую демократичную цену и продажи будут такими, что мы не станем справляться с поставками. Шесть тысяч за футболку — много? Это очень низкая цена. Посмотрите, за сколько продаются футболки известных европейских брендов — от 9 до 12 тысяч. При этом с технологической точки зрения, наша футболка не уступает футболкам, в которых, например, сборная Аргентины выигрывала ЧМ-2022. В футболках из такого же материала выступают «Барселона», «ПСЖ», — приводит «РБ Спорт» слова Мовсесяна.

В июне 2023-го РФС заключил контракт с новым техническим спонсором — российской компанией — производителем экипировки Jogel. Соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет действовать до 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
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