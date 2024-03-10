Футболка сборной России от Jogel будет стоить 5990 рублей

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян назвал стоимость официальной футболки сборной России.

10 марта Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму национальной команды в рамках выставки-форум «Россия» на ВДНХ.

«12 марта в магазинах российской сети Lamoda Sport, в том числе, онлайн, можно будет приобрести официальную футболку сборной России. Стоимость — 5990 рублей. Надеемся, что болельщики оценят такую демократичную цену и продажи будут такими, что мы не станем справляться с поставками. Шесть тысяч за футболку — много? Это очень низкая цена. Посмотрите, за сколько продаются футболки известных европейских брендов — от 9 до 12 тысяч. При этом с технологической точки зрения, наша футболка не уступает футболкам, в которых, например, сборная Аргентины выигрывала ЧМ-2022. В футболках из такого же материала выступают «Барселона», «ПСЖ», — приводит «РБ Спорт» слова Мовсесяна.

В июне 2023-го РФС заключил контракт с новым техническим спонсором — российской компанией — производителем экипировки Jogel. Соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет действовать до 2026 года.