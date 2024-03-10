Кудряшов о новой форме сборной России: «Отличная! Лучше, чем предыдущие комплекты»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» оценил новый комплект формы для национальной команды.

«Форма отличная! Думаю, она лучше, чем предыдущие комплекты. Сделана для сборной по индивидуальному заказу!» — сказал Кудряшов «СЭ».

Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму сборной России в рамках выставки-форум «Россия» на ВДНХ.

Новая экипировка национальной команды была выполнена в сотрудничестве с российским брендом Jogel.