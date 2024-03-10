Сборная России: расписание матчей и соперники в марте
Сборная России сыграет с Сербией и Парагваем в марте 2024 года
Сборная России по футболу в марте проведет две товарищеские встречи: 21 марта — с Сербией и 25 марта — с Парагваем. Контрольные игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена» (Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина). Публикуем расписание национальной команды
Расписание сборной России на март
21 марта, четверг
20.00. Россия — Сербия
25 марта, понедельник
20.00. Россия — Парагвай.
Билеты на обе игры продаются только на сайте официального билетного партнера РФС. Стоимость начинается от 700 рублей.
Оба матча пойдут в зачет рейтинга ФИФА. Российская сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА на неопределенный срок.
Расширенный состав национальной команды можно посмотреть в нашем материале.
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