Фомин заявил, что рад играм сборной России несмотря на соперников

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин заявил, что соперник для сборной России по футболу не имеет значения, а важно само проведение игр.

«Для меня игра за сборную — мечта с детства. Поэтому если вызовут, то поеду. Хорошо, что все равно проводятся матчи. Я читал, что были варианты лучше, но какая разница? Игра за сборную есть игра за сборную», — приводит слова Фомина ТАСС.

Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.