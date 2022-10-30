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Джикия — о сборной России: «Со всем уважением к соперникам, хотелось бы сыграть дома»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия заявил, что рассчитывает, что национальная команда проведет товарищеский матч на своем поле в этом году.

— Какой матч за «Спартак» запомнился больше всего за первый круг?

— А зачем вспоминать? Главное — то, что впереди. Были и хорошие игры, но это уже история.

— Не давит, что нет еврокубков?

— Конечно, хочется играть на европейской арене. Но что поделаешь?

— Сборная будет проводить игры на выезде? От чего это зависит?

— Кто-то соглашается, кто-то нет. Конечно, хотелось бы играть здесь, в России. Со всем уважением с другим сборным, но хочется играть у себя и не летать далеко.

— Вы так говорите, как будто на игре с Боснией поставлен крест.

— По-моему, уже поставили. Нет? Подождем до завтра. А так, у нас еще Кубок и два матча в чемпионате со «Спартаком». Хочется больше играть. Посмотрим.

Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
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0
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