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Сегодня, 15:48

Дасаев поддержал решение провести товарищеский матч между сборными России и Таджикистана

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поддержал решение провести товарищеский матч между командами России и Таджикистана.

«Даже без официальных матчей сборной России все равно надо собираться, смотреть новых футболистов и играть. Да, пока такие соперники, как Таджикистан, а что теперь сделаешь? Других на данный момент нет. Через сколько нас вернут? Этого не могу сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Дасаева.

Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-nado-igrat-s-takimi-sopernikami-kak-tadzhikistan-drugih-poka-net/

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Ринат Дасаев
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