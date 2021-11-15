Филимонов: «Сафонов может стать первым номером сборной России на долгие годы»

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил игру Матвея Сафонова в матче против Хорватии (1:0) в рамках квалификации на ЧМ-2022.

«Сафонов провел достойный матч, несколько раз неплохо спас команду от пропущенного гола. Я считаю, что Матвей может стать первым номером сборной России на долгие годы. У него все для этого есть: уровень игры, физические способности, подходящий возраст. У Сафонова замечательные перспективы на успех. Нужно ли ему ехать играть в Европу? Ну, тут уже все зависит от самого Матвея. Если он почувствует, что в «Краснодаре» расти больше некуда, прогресса нет, то, конечно, нужно смотреть какие-то варианты заграницей. Если клуб будет бороться за чемпионские места, а Матвей уверенно себя чувствовать в команде, то можно и всю карьеру провести в «Краснодаре». Почему бы и нет? Вот, например, — Акинфеев, он всю жизнь играет за ЦСКА. Сафонов может повторить историю Игоря», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.