Ковалевски считает, что Хорватия заслужила победу в матче против России

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в матче с Хорватией (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022.

«По игре Хорватия заслужила победу. По тому, как проходила игра, по той ситуации, в которой пропустила Россия, можно сказать, что поражение обидное. Сейчас перед Россией встают стыковые матчи, поэтому желаю успехов команде. Там могут встретиться сборные Польши и России. Поляки индивидуально, по центру поля, по формации сильнее россиян. Но в футболе личные качества футболистов решают в совокупности с организацией командной игры. В таких стыковых играх играет ставка на опережение. Как будет в жизни, если Россия и Польша встретятся в стыках, посмотрим на футбольном поле», — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.