Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Ковалевски считает, что Хорватия заслужила победу в матче против России

16:15
Теги:

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в матче с Хорватией (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022.

«По игре Хорватия заслужила победу. По тому, как проходила игра, по той ситуации, в которой пропустила Россия, можно сказать, что поражение обидное. Сейчас перед Россией встают стыковые матчи, поэтому желаю успехов команде. Там могут встретиться сборные Польши и России. Поляки индивидуально, по центру поля, по формации сильнее россиян. Но в футболе личные качества футболистов решают в совокупности с организацией командной игры. В таких стыковых играх играет ставка на опережение. Как будет в жизни, если Россия и Польша встретятся в стыках, посмотрим на футбольном поле», — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при подтвержденном диагнозе
0