Федотов заявил, что не все игроки ЦСКА готовы функционально ехать в сборную

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как команда планирует тренироваться во время паузы на матчи сборных.

— Расскажите о плане подготовки команды во время паузы на игры сборных?

— Игроки через три дня восстановления вернутся к тренировкам. Правильно используют это время. Ментально и психологически перезагружаться. Это необходимо. Но мы сталкиваемся с другим, большая группа игроков не готова функционально ехать в сборную. Но деваться некуда, они уезжают. Будем готовиться с теми, кто уезжаем. Надеемся качественно сработать на рынке трансферном. Капишаба должен был приехать на одном самолете с Келвеном к нам. В последний момент все свернулось. Но усиление нам необходимо.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 числа россияне проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».