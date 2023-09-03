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Сегодня, 20:41

Федотов заявил, что не все игроки ЦСКА готовы функционально ехать в сборную

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как команда планирует тренироваться во время паузы на матчи сборных.

— Расскажите о плане подготовки команды во время паузы на игры сборных?

— Игроки через три дня восстановления вернутся к тренировкам. Правильно используют это время. Ментально и психологически перезагружаться. Это необходимо. Но мы сталкиваемся с другим, большая группа игроков не готова функционально ехать в сборную. Но деваться некуда, они уезжают. Будем готовиться с теми, кто уезжаем. Надеемся качественно сработать на рынке трансферном. Капишаба должен был приехать на одном самолете с Келвеном к нам. В последний момент все свернулось. Но усиление нам необходимо.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 числа россияне проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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