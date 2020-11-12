Ерохин, Лесовой и Заболотный сдали отрицательные тесты на коронавирус

Пресс-служба сборной России проинформировала, что три футболиста национальной команды — видимо, форвард Антон Заболотный и полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, — сдали отрицательные тесты на коронавирус. Накануне национальная команда сообщила: тесты этих игроков показали сомнительный результат после проверки в лаборатории, проводящей анализы для УЕФА. Все трое не отправились на товарищеский матч против Молдавии.

«Повторные тестирования, проведенные трем футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований — все тесты отрицательные. В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России. Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными, а один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», — говорится в сообщении в Telegram-канале сборной России.

Матч сборной России в Молдавии состоится сегодня, 12 ноября, и начнется в 20.00 (мск). Россиянам также предстоит провести на выезде две встречи в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).