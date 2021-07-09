Дзюба обратился к Черчесову после отставки тренера из сборной России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил Станислава Черчесова за работу на посту главного тренера национальной команды.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» — написал у себя в Instagram Дзюба.

Вчера, 8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года. При нем команда приняла участие в домашних Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы) и чемпионате мира-2018 (1/4 финала), двух сезонах Лиги наций (не вышла в дивизион А), отборе и финальном турнире Евро-2020 (не вышла из группы), а также стартовала в цикле ЧМ-2022. Дзюба стал капитаном команды после ЧМ-2018.

В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей Россия делит первое место с Хорватией (по шесть очков). 1 сентября россияне сыграют с хорватами на своем поле.