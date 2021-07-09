Гришин считает, что Семак может возглавить сборную России

Главный тренер второй команды «Локомотива» — «Казанки» Александр Гришин высказался по поводу кандидата на пост главного тренера сборной России.

«Слуцкий — это пройденный этап. Он уже был в сборной, и мы видели, что из этого получилось. Мой кандидат — Сергей Семак. Человек возглавил «Зенит» и три раза подряд выиграл чемпионат России. Да, многие говорят, что при нем сине-бело-голубые играют примитивно, но это не так. На мой взгляд, можно даже согласиться, чтобы он совмещал работу в клубе и национальной команде. В этом нет ничего страшного», — цитирует Гришина RT.

Черчесов покинул команду вчера, 8 июля. Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии, которая в итоге вышла в финал.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф. В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).