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Бышовец не поддержал решение РФС о расторжении контракта с Черчесовым

15:58
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что Станислав Черчесов должен был остаться на посту главного тренера национальной команды.

«Мне кажется, что мнение технического комитета РФС было проигнорировано. Что касается моего отношения, в целом я был за то, чтобы он остался, на это были определенные причины. Одной из них является дефицит времени для вновь принявшего команду. Хотим мы этого или нет, но Черчесов все-таки работал с игроками, знает профессиональные и человеческие качества каждого из них, но результат отрицательный, думаю, что это главная причина ухода.

 
Станислав Черчесов.Учил русскому языку, вводил запретные слова и называл себя госслужащим. Огненные цитаты Черчесова в сборной России

Беспокоит вопрос о том, кто возглавит сборную, какие критерии отбора — то ли амбиции тренера, то ли его опыт работы с клубами. В целом для меня это непонятно, потому что раньше были определенные понятия. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, должна быть персональная ответственность для нового тренера, критерии выбора должны быть обоснованы», — приводит ТАСС слова Бышовца.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым. Он тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Контракт Черчесова с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11868599

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