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Дзюба и Черышев. Что они показали во время матча России с Кипром?

21:12

Сегодня, 13 октября, сборная России обыграла Кипр (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

В кадры трансляции встречи попал забавный эпизод, когда капитан и форвард команды Станислава Черчесова Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев изобразили странную походку.

Дзюба отметился голом в матче с Кипром, а Черышев отличился дважды.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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