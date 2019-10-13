Дзюба и Черышев. Что они показали во время матча России с Кипром?
21:12
Сегодня, 13 октября, сборная России обыграла Кипр (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
В кадры трансляции встречи попал забавный эпизод, когда капитан и форвард команды Станислава Черчесова Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев изобразили странную походку.
Дзюба отметился голом в матче с Кипром, а Черышев отличился дважды.
Тут Дзюба и Черышев изобразили что-то странное. Что это было? ?https://t.co/E3d02s7u3i pic.twitter.com/Cu9LMkGoo8— Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2019
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