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26 октября, 17:03

Дюков заявил о желании провести матчи сборной в ноябре в России

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможных соперниках сборной России на ноябрьский сбор команды.

— СМИ называли в качестве соперников сборной в ноябре Занзибар, Сейшелы. Что об этом известно?

— Мы бы хотели провести эти матчи. Ведем переговоры с представителями разных стран. Надеемся, что матчи состоятся. С учетом того что в Азии стартовали отборочные матчи, сократилось количество команд. Постараемся провести матчи на территории России. Мы ведем переговоры и в Африке в том числе.

12 октября сборная России победила Камерун (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». 16 октября российская команда сыграла вничью с Кенией (1:1) в товарищеской встрече в Турции.

По информации «СЭ», в ноябре сборная России может провести матчи против Занзибара и Танзании.

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