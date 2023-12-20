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Дюков об отстранении России, но не Израиля с Палестиной: «Не призываем накладывать санкции, но это двойные стандарты»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков высказался об двойных стандартах в решениях ФИФА и УЕФА по отстранению или допуску тех или иных сборных до международных соревнований.

УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой в феврале 2022 года. При этом Израиль не отстранен от международных турниров, несмотря на проведение военной операции в Палестине.

— Отличается ли чем-то конфликт Израиля и Палестины от России и Украины? И если нет, почему такие разные последствия для стран?

— Мы видим случай двойных стандартов при принятии решений, — сказал Дюков. — Не призываем накладывать на кого-то санкции. Считаем, что спортивные организации не должны принимать политизированные решения. В отношении нас было принято такое решение.

— Почему мы не обратили на это внимание ФИФА и УЕФА?

— Мы обратили на это внимание. Мы сделали это неофициально.

— Какой была реакция?

— Вы видите — никаких решений не было принято. Мы задали такие вопросы. Сказали, что или нужно реагировать на все политические события, или ни на что. Ну, в УЕФА развели руками... Не буду называть фамилий, кто это сделал.

— Вы же говорили, что в УЕФА нам искренне пытаются помочь.

— Двойные стандарты вызваны мощным политическим давлением и давлением СМИ.

В сентябре 2023 года УЕФА допустил сборные России среди игроков до 17 лет к участию в международных турнирах, но позднее решение было отменено из-за того, что ряд сборных отказались играть против россиян.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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