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Десять игроков сборной России сдали допинг-тесты

09:55
Сборная России по футболу. Фото «СЭ»
Сборная России по футболу. Фото «СЭ»
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Десять футболистов сборной России сдали допинг тесты сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба команды.

Инспекторы допинг контроля прибыли в расположение сборной России и взяли пробы. Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения.

Сборная России готовится к матчу отборочного этапа на ЧМ-2022 со Словакией, который состоится 30 марта.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/620

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