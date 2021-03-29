Десять игроков сборной России сдали допинг-тесты
09:55
Десять футболистов сборной России сдали допинг тесты сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба команды.
Инспекторы допинг контроля прибыли в расположение сборной России и взяли пробы. Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения.
Сборная России готовится к матчу отборочного этапа на ЧМ-2022 со Словакией, который состоится 30 марта.
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