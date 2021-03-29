Сычев считает, что Дзюба способен побить рекорд Блохина по количеству голов за сборную

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о том, что Артем Дзюба может побить рекорд Олега Блохина по количеству забитых мячей за национальную команду.

«Сейчас у нас другая страна, но я думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина, если он пару-тройку лет продержится на таком же высоком уровне, выступая за сборную. Но сделать будет это непросто», - цитирует ТАСС Сычева.

Олег Блохин лучший бомбардир в истории советской футбольной сборной. На его счету 42 гола. Рекордсменом сборной России является Александр Кержаков (30 голов).

У Дзюбы 29 мячей в 49 матчах. В матчах отбора ЧМ-2022 он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1).

Следующий матч сборная России сыграет против команды Словакии 30 марта в Трнаве. Начало — в 21.45 по московскому времени.