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Футболист Тарасов подвел итоги ЧМ по фигурному катанию

18:54
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в Instagram оценил выступление российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Эти выходные прошли просто под знаменем нашего спорта. С флагом или без, но именно наши фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Швеции! Все три медали у женщин плюс впервые за 12 лет золото в парном катании. Присоединяюсь к поздравлениям — такой триумф отметили все вплоть до президента. Двум из девочек всего 16 лет — они уже чемпионки мира, хорошей задел перед Олимпиадой. Ну и, во-вторых, конечно, рад за нашу сборную по футболу и победы на старте отбора на ЧМ», — написал Тарасов.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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