Футболист Тарасов подвел итоги ЧМ по фигурному катанию
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в Instagram оценил выступление российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию.
«Эти выходные прошли просто под знаменем нашего спорта. С флагом или без, но именно наши фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Швеции! Все три медали у женщин плюс впервые за 12 лет золото в парном катании. Присоединяюсь к поздравлениям — такой триумф отметили все вплоть до президента. Двум из девочек всего 16 лет — они уже чемпионки мира, хорошей задел перед Олимпиадой. Ну и, во-вторых, конечно, рад за нашу сборную по футболу и победы на старте отбора на ЧМ», — написал Тарасов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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