Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:06

Деменко заявил, что России очень важны товарищеские матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Ирана.

«Такие матчи сейчас очень важны для сборной — тем более с Ираном: команда хорошая, интересная. Чем чаще сборная будет играть товарищеские игры, тем больше у нас будет возможностей видеть команду, ее комплектование. Потому что предыдущие матчи были в прошлом году, после этого был чемпионат мира — как наша сборная выглядела на этом фоне? Да, не было, например, Саши Головина, Алексея Миранчука, но костяк-то все равно был. То ли сами футболисты не подошли к играм, то ли Валерий Георгиевич Карпин искал состав. Поэтому товарищеские матчи очень важны», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/16/19761805.shtml
Максим Деменко
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Мы можем сыграть с командами из Латинской Америки, если разрешит ФИФА»

Деменко не понимает, почему сборная России не играет с командами Латинской Америки
Новости
RSS RSS
Все новости