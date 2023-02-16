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Деменко не понимает, почему сборная России не играет с командами Латинской Америки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко выразил недоумение в связи с тем, что сборная России проводит товарищеские матчи с командами из Средней Азии и с Ближнего Востока, но не играет со сборными стран других континентов — в том числе, с командами Латинской Америки.

«Наверное, в связи с текущей ситуацией есть сложности. Но хотя бы написали, сказали, что мы выходили с предложением на условную Бразилию, Аргентину, Эквадор. А пока неясно, связывался ли вообще РФС с ними. Почему не организовать такие игры? Действительно другим командам неинтересно? Есть ведь сборные, которые не против с нами сыграть. Поэтому здесь, наверное, вопрос к РФС. Возможно, необходимо это согласовывать ФИФА, потому что, я так понимаю, даже при организации товарищеских игр направляется письмо в ФИФА», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/16/19762033.shtml
Максим Деменко
Футбол
Сборная Ирана по футболу
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