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Масалитин: «Мы можем сыграть с командами из Латинской Америки, если разрешит ФИФА»

Масалитин высказался о соперниках, с которыми сборная России проводит товарищеские матчи
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о соперниках, с которыми сборная России проводит товарищеские матчи.

«Провести матч с другими командами можно, но только если ФИФА разрешит. Национальной сборной ведь руководят люди, которые получают указания от ФИФА, УЕФА — естественно, они спрашивают, можно проводить матч или нет. Когда нам разрешат играть, думаю, к нам очередь выстроится. Товарищеские матчи все равно имеют отношение к ФИФА. Только через них. Если бы было, что просто договорился и провел игру... Почему многие отказываются играть? Потому что запрещают. А разрешат, только когда зашуршат деньги», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/16/19761463.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Сборная России по футболу
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