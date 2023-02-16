Масалитин: «Мы можем сыграть с командами из Латинской Америки, если разрешит ФИФА»

Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о соперниках, с которыми сборная России проводит товарищеские матчи.

«Провести матч с другими командами можно, но только если ФИФА разрешит. Национальной сборной ведь руководят люди, которые получают указания от ФИФА, УЕФА — естественно, они спрашивают, можно проводить матч или нет. Когда нам разрешат играть, думаю, к нам очередь выстроится. Товарищеские матчи все равно имеют отношение к ФИФА. Только через них. Если бы было, что просто договорился и провел игру... Почему многие отказываются играть? Потому что запрещают. А разрешат, только когда зашуршат деньги», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.