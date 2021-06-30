Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Червиченко призвал распустить техком РФС после решения выразить поддержку Черчесову

14:00
Теги:

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение технического комитета РФС признать выразить доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Это идиотизм. Мы считаем, что человек полностью провалил свою работу, но мы ему доверяем. Так получается? Это говорит об уровне технического комитета. Мы теперь и на чемпионат мира не попадем. Все футбольные структуры у нас в стране перегружены. У датчан вообще нет министерства спорта, а они обыгрывают нас в одну калитку. Кому нужен этот технический комитет? Какая от него польза? Они не принимают ни одного глобального решения, от которого зависит судьба сборной. Нужно расчистить ряды РФС. Половину людей, которые там ничего не делают, нужно отправить на вольные хлеба», — сказал Червиченко «СЭ».

Сегодня, 30 июня, технический комитет РФС признал работу Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, однако выразил доверие главному тренеру сборной.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Читайте также

«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
Шевченко — о травме Беседина в матче со Швецией: «Надеемся, коленные связки не повреждены»
Англия скопировала схему Германии, довела ее до изнеможения и прошла дальше. Месть Саутгейта удалась
Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
vs
5
Офсайд