Червиченко призвал распустить техком РФС после решения выразить поддержку Черчесову

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение технического комитета РФС признать выразить доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Это идиотизм. Мы считаем, что человек полностью провалил свою работу, но мы ему доверяем. Так получается? Это говорит об уровне технического комитета. Мы теперь и на чемпионат мира не попадем. Все футбольные структуры у нас в стране перегружены. У датчан вообще нет министерства спорта, а они обыгрывают нас в одну калитку. Кому нужен этот технический комитет? Какая от него польза? Они не принимают ни одного глобального решения, от которого зависит судьба сборной. Нужно расчистить ряды РФС. Половину людей, которые там ничего не делают, нужно отправить на вольные хлеба», — сказал Червиченко «СЭ».

Сегодня, 30 июня, технический комитет РФС признал работу Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, однако выразил доверие главному тренеру сборной.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).