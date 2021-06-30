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В РФС не обсуждался вопрос об увольнении Черчесова по итогам Евро-2020

12:59
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» заявил, что на заседании по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы-2020 не обсуждался вопрос об увольнении главного тренера Станислава Черчесова.

«Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучший игроков — только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше.

Присутствовал и тренер молодежной сборной. Была его оценка готовности отдельных игроков, с которыми он работает. Позиция примерно такая же, что мы проигрываем большинству стран в подготовке футболистов", — сказал «СЭ» Гаджиев.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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