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Кафельников: «Доверие РФС к Черчесову? Ничего хорошего нас не ждет»

13:52
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал итоги заседания технического комитета РФС по игре сборной России на Евро-2020.

Станислав Черчесов.В РФС не обсуждался вопрос об увольнении Черчесова по итогам Евро-2020

«Черчесов же говорил, что у нас все игроки подготовлены. Как это получается? Ничего хорошего с такими решениями нас не ждет. Думаю, что никаких результатов мы не добьемся. Вполне возможно, что пролетим мимо чемпионата мира-2022. Я не согласен с решениями техкомитета РФС, это мягко сказано. Они решают, пускай так и делают. Приняли решение доверять Черчесову — значит молодцы», — сказал Кафельников «СЭ».

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

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