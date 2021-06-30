Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Широков: «Техкомитет РФС не понимает, что происходит в футболе. Эта шайка давно должна была сидеть на пенсии!»

14:20
Теги:

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал предложение технического комитета РФС об ужесточении лимита на иностранцев в Тинькофф РПЛ.

«Ужесточение лимита? В техническом комитете сидят люди, которым далеко за сто. Вы хоть одного молодого назовите. Там есть хоть один человек, который работал в последние 20 лет? Люди там заседают, но они не понимают, что происходит в российском и мировом футболе. Вот как-то в мировом футболе нет лимита на легионеров. И почему-то у них сборные играют, а футболисты технически и физически оснащенные. Вот только у нас лимит, а результата нет. Они никогда не задавались вопросом почему так? Говорят о низком качестве игроков — а их кто-то готовит? Люди, которые сидят в техкомитете, пишут регламенты или одобряют их. Наши игроки готовятся с их подачи. Так пускай они с себя и спросят. Эта шайка давно должна была сидеть на пенсии. Технический комитет должен уйти и оставить российский футбол в покое», — сказал Широков «СЭ».

Широков также оценил решение техкомитета РФС о доверии к Станиславу Черчесову.

«Новый тренер не успеет поставить игру к матчу с Хорватией? А сейчас она настолько поставлена, что нам просто некуда деваться, кроме как занять первое место. Их слова да богу в уши», — добавил Широков.

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Результаты опроса

проголосовало: 246479
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
29.4%
Тренер
23.0%
Игроки
3.9%
Отдельные игроки
1.2%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
41.6%
Обсудить опрос

Читайте также

«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
Шевченко — о травме Беседина в матче со Швецией: «Надеемся, коленные связки не повреждены»
Англия скопировала схему Германии, довела ее до изнеможения и прошла дальше. Месть Саутгейта удалась
Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
vs
2
Офсайд