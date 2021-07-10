Черчесов объяснил, почему матч с Бельгией на Евро-2020 начали Семенов и Шунин, а не Дивеев и Сафонов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» — о стартовом составе на первую встречу на чемпионате Европы.

— Семенов — помощник сборной? — вопрос Черчесову.

— Андрей прошел с нами весь отборочный цикл, внес свой вклад в выход в финальный турнир. А игроки из молодежки? Вот и ответ.

— Кстати, в какой момент приняли решение, что Семенов не выйдет во 2-м туре против Финляндии? Сразу же после его ошибки против бельгийцев, после финального свистка той встречи, на следующий день, непосредственно перед матчем с Суоми?

— Промахи допускают все, иначе не бывает, это спорт, футбол. Главное — как человек реагирует на них, что происходит потом, как дальше игра сложилась, как себя чувствует футболист, не появился ли у него дискомфорт. Сопоставляли все это, а уже затем принимали решение.

Допустим, поставили бы на Бельгию Сафонова и Дивеева. Так вы сами первыми спросили бы: зачем кидаете молодых на амбразуру? Все время подчеркивал: для начала людей нужно подготовить, подвести — и чтобы они почувствовали себя полноценными членами сборной, и чтобы для команды польза была.

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