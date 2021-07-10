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Черчесов прокомментировал замену Шунина в стартовом составе сборной России после игры с Бельгией на Евро-2020

13:15
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал причины, по которым вратарь «Динамо» оказался в запасе в ходе чемпионата Европы.

— Почему Шунину не удалось преодолеть стартовый мандраж? — вопрос Черчесову.

— Мы понимали, что произошло против Бельгии: у вратаря не получилось, после матча видели определенные проблемы — значит, на поле в следующей встрече вышли те, кто лучше готовы. Это команда — кто-то оказывается в запасе, кто-то в старте, причем иногда по тактическим соображениям. Начинали же Евро с опытными футболистами, которые выступали в отборе. В конце концов, Антон лучше ответит на этот вопрос. Хотя не будем забывать, что целую серию матчей за сборную Шунин провел достойно.

Полная версия масштабного интервью Черчесова — на этой странице

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости