Черчесов объяснил, что необходимо сделать для развития российского клубного футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, что ключевой фактор прогресса клубного футбола — желание самих футболистов.

— Надо подбирать игроков, которые сами хотят, которых не надо все время заставлять, — рассказал Черчесов в интервью welcome2020.ru. — Ведь легче же управлять футболистом, который сам хочет, а ты его только подправляешь? Вот было в Советском Союзе выражение: «Тренируйте меня, тренера».

Таких футболистов нам не надо. Мы им должны помогать, что-то развивать, но хотеть они должны сами. Я что, извините, должен все время говорить футболисту: «Не забывай, что у нас чемпионат мира?» Или что? Он сам не должен понимать, что нас ждет? Или как? И если ему такие вещи нужно объяснять, то зачем он нам нужен?

Конечно, кто-то может «заблудиться». Тогда надо подсказать. Все мы блуждаем и блуждали, нас же тоже, как говорится, кто-то выводил в мастера. Мы для этого и есть, чтобы наблюдать: обучаемый — не обучаемый, слышит — не слышит. Многие вещи или действия мы не озвучиваем, но всегда внимательно смотрим.

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