Черчесов — об обратной замене Мостового
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче Лиги наций со сборной Турции (1:1). Мостовой заменил Алексея Ионова на 70-й минуте, а на 90-й вместо него вышел Даниил Фомин.
— Мостовой? Это не часто случается. Дело не в его игре — он свою роль сыграл. Надо было усиливать середину. Это не относится к его игре. Тактическая замена. Неприятный момент, но... (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.