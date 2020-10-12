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Черчесов — об обратной замене Мостового

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Станислав Черчесов. Фото YouTube-канал сборной России.
Станислав Черчесов. Фото YouTube-канал сборной России.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче Лиги наций со сборной Турции (1:1). Мостовой заменил Алексея Ионова на 70-й минуте, а на 90-й вместо него вышел Даниил Фомин.

— Мостовой? Это не часто случается. Дело не в его игре — он свою роль сыграл. Надо было усиливать середину. Это не относится к его игре. Тактическая замена. Неприятный момент, но... (Наталья Юрина)

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