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Черчесов: «Не хотелось выдергивать игроков из молодежной сборной России»

13:54
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове в команду нападающего Федора Чалова, который изначально должен был выступать за молодежную сборную в ноябрьских матчах.

— Мы раньше о коронавирусе не думали. Я на этой базе с 14 лет во всех сборных играл. Видел, как твои кумиры тренируются. Мы на соседних полях с молодежкой работаем. Иногда смотрю, как молодежь тренируется. С Галактионовым мы на связи. Можем друг друга поддержать. Не хотелось выдергивать игроков из молодежки, но получилось вот так. Галактионову удачи в последних матчах.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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