Черчесов: «Не хотелось выдергивать игроков из молодежной сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове в команду нападающего Федора Чалова, который изначально должен был выступать за молодежную сборную в ноябрьских матчах.

— Мы раньше о коронавирусе не думали. Я на этой базе с 14 лет во всех сборных играл. Видел, как твои кумиры тренируются. Мы на соседних полях с молодежкой работаем. Иногда смотрю, как молодежь тренируется. С Галактионовым мы на связи. Можем друг друга поддержать. Не хотелось выдергивать игроков из молодежки, но получилось вот так. Галактионову удачи в последних матчах.