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Черчесов в сборной России: сколько получал тренер по контракту с РФС

17:34
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов зарабатывал по контракту 2,5 миллиона евро в год. Сегодня стало известно, что он покинул свой пост. Контракт 57-летнего специалиста действовал до 30 декабря 2022 года.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии, которая в итоге вышла в финал.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф. В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).

Новый главный тренер сборной России будет назван позднее.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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