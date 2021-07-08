Черчесов в сборной России: сколько получал тренер по контракту с РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов зарабатывал по контракту 2,5 миллиона евро в год. Сегодня стало известно, что он покинул свой пост. Контракт 57-летнего специалиста действовал до 30 декабря 2022 года.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии, которая в итоге вышла в финал.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф. В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).

Новый главный тренер сборной России будет назван позднее.